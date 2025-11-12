Egresados de medicina podrían empezar su internado en abril del 2026

Un grupo de 203 estudiantes egresados de medicina podría iniciar el internado en abril del próximo año. La información la dieron a conocer funcionarios de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud (Minsa) tras sostener una reunión con los médicos en busca de soluciones a la crisis de falta de internados.

Luego de esta segunda reunión, Harvin Bastista, vocero de los estudiantes, se mostró optimista. El primer encuentro se dio a mediados del mes de octubre, donde la CSS y el Minsa se comprometieron a ubicar a los médicos.

"Una respuesta satisfactoria; las autoridades han estado comprometidas con ayudarnos, con buscar una solución, así que sí, esperamos a partir del mes de abril empezar a servir al país", dijo Batista.

Cabe destacar que una de las principales trabas administrativas para la asignación de plazas es el cumplimiento del proceso conocido como “Viva Voz”. Se trata de un mecanismo donde los médicos recién graduados eligen sus puestos basándose en su puntaje de examen.

Paulino Vigil, vocero de la Caja de Seguro Social, dijo que, según la ley, se realizan dos de estos procesos al año, y el próximo será el 11 de marzo de 2026: “Es ahí donde se están haciendo las negociaciones para que este grupo de egresados con el nuevo grupo que aspira a hacer el internado ingresen”.

De acuerdo con los funcionarios de la CSS y el Minsa, el desafío es integrar a este grupo de 203 con el mismo proceso del "Viva Voz" de marzo, junto al nuevo grupo de estudiantes que se gradúa en el próximo ciclo.

Además, dependerá también de que el Estado consiga el presupuesto y las plazas necesarias.