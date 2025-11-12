Nacional - 12/11/25 - 12:00 AM

Egresados de medicina podrían empezar su internado en abril del 2026

Por: Redacción Crítica -

Un grupo de 203 estudiantes egresados de medicina podría iniciar el internado en abril del próximo año. La información la dieron a conocer funcionarios de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud (Minsa) tras sostener una reunión con los médicos en busca de soluciones a la crisis de falta de internados.

Luego de esta segunda reunión, Harvin Bastista, vocero de los estudiantes, se mostró optimista. El primer encuentro se dio a mediados del mes de octubre, donde la CSS y el Minsa se comprometieron a ubicar a los médicos.

"Una respuesta satisfactoria; las autoridades han estado comprometidas con ayudarnos, con buscar una solución, así que sí, esperamos a partir del mes de abril empezar a servir al país", dijo Batista.

Cabe destacar que una de las principales trabas administrativas para la asignación de plazas es el cumplimiento del proceso conocido como “Viva Voz”. Se trata de un mecanismo donde los médicos recién graduados eligen sus puestos basándose en su puntaje de examen.

Paulino Vigil, vocero de la Caja de Seguro Social, dijo que, según la ley, se realizan dos de estos procesos al año, y el próximo será el 11 de marzo de 2026: “Es ahí donde se están haciendo las negociaciones para que este grupo de egresados con el nuevo grupo que aspira a hacer el internado ingresen”.

De acuerdo con los funcionarios de la CSS y el Minsa, el desafío es integrar a este grupo de 203 con el mismo proceso del "Viva Voz" de marzo, junto al nuevo grupo de estudiantes que se gradúa en el próximo ciclo.

Te puede interesar

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

Noviembre 11, 2025
¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

 Noviembre 11, 2025
Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Noviembre 11, 2025
Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

 Noviembre 11, 2025
Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

 Noviembre 11, 2025

Además, dependerá también de que el Estado consiga el presupuesto y las plazas necesarias.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí