Ejecutivo acoge recomendaciones de la Asamblea para el presupuesto 2026

El Consejo de Gabinete aprobó este lunes las modificaciones al proyecto del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

Según Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, al recibir las recomendaciones, el Ejecutivo las analizó y decidió acoger “una parte importante” de las sugerencias.

El ministro explicó que el monto original de $34,901 millones se mantiene, así como la meta fiscal de 3.5%.

“El monto del presupuesto se mantiene intacto y la meta fiscal, igualmente, se mantiene idéntica. Lo que deja una armónica colaboración (con los diferentes órganos del Estado)”, dijo.

Detalló que las reasignaciones se realizarán en áreas como la salud, educación y agro, manteniendo un programa de inversiones por $11,188 millones.

“Este es el resultado de un proceso ordinario, en el cual la Asamblea Nacional, por medio de la Comisión de Presupuesto, hace un examen minucioso a distintos ministerios y, de acuerdo con lo que incluye la Constitución, tiene la facultad de recomendar cambios al presupuesto", expresó Chapman.

En materia de educación, se reasignaron $104 millones para infraestructura y proyectos escolares.

Mientras que, en el sector agropecuario, se suman B/.31.5 millones para fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria.

Y en salud, se asignaron $319.5 millones para medicamentos, $95 millones para instrumental médico y $26 millones adicionales al Minsa, incluyendo $10 millones para el Instituto Oncológico Nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que este plan se alinea a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, buscando reducir el déficit fiscal del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026.

El ministro adelantó que el proyecto regresará este martes a la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Presupuesto deberá aprobarlo en primer debate.