Minsa emite alerta epidemiológica por aumento de influenza en Hemisferio Norte

En Panamá en este momento no se tienen reportes de casos de la variante A(H3N2), subtipo K, que circula en el Reino Unido,.

 

El Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido una alerta epidemiológica ante el reporte de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) de un aumento de la actividad de influenza en el hemisferio norte al inicio de la temporada 2025-2026, predominando el virus de la influenza A.

De acuerdo con el Minsa, en el Caribe y Centroamérica prevalece el subtipo A(HINT) pdm09, mientras que en Norteamérica predomina A(H3N2).

Destaca que en Panamá en este momento no se tienen reportes de casos de la variante A(H3N2), subtipo K, que circula en el Reino Unido, asociada potencialmente con mayor severidad en personas mayores.

Los indicadores de gravedad se mantienen sin incrementos significativos. No se notificaron nuevas defunciones por influenza ni por COVID-19 durante la semana epidemiológica 48. En lo que va del año se acumulan 97 defunciones por influenza y 47 por COVID-19.

La situación evidencia co-circulación activa de virus respiratorios, especialmente influenza A y VSR.

Por lo que el Minsa recomienda a la población acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas contra la influenza y el virus sincitial respiratorio, especialmente los grupos priorizados según la normativa vigente, y asegurar los refuerzos contra la COVID-19 en las poblaciones de riesgo.

Y en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, acudir al establecimiento de salud más cercano, reforzar el autocuidado y proteger a las personas vulnerables.

