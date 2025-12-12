Despacho de la Primera Dama remodela cuatro casas del Hogar Malambo

Este viernes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañó a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, a sus hijas Monique y Alexandra, y a Sor Daisy Suyapa Cruz, directora del Hogar San José de Malambo, para la inauguración de cuatro casas remodeladas en el Hogar San José de Malambo, ubicado en Arraiján, Panamá Oeste.

Un total de 60 niñas y niños en situación vulnerable cuentan ahora con un hogar más digno y lleno de amor, gracias al apoyo de 150 empresas donantes, 15 arquitectas y 40 voluntarias.

Las nuevas casas, bautizadas con los nombres Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, Divino Niño y Virgen Poderosa, que darán protección, alimento, amor y formación en valores a estos niños y niñas.

Además, se inauguró la capilla renovada de San José de Malambo. Para llevar este proyecto adelante, se logró recaudar B/.331 mil de parte de 150 empresas donantes, y B/.79,200 más durante la Gala Benéfica "Iluminando la Infancia", organizada por el Despacho de la Primera Dama.

Este es uno de los proyectos impulsados por el despacho que lidera Maricel Cohen de Mulino, dentro del programa "Espacios que Abrazan".

"Liderazgo es recibir una cosa y devolverla mucho mejor. Eso es todo. Es lo que ustedes han hecho aquí", expresó el presidente Mulino, quien dijo sentirse impresionado por el resultado obtenido con el esfuerzo compartido de la familia presidencial y ciudadanos desinteresados, logrado sin necesidad de dinero público.

Por su parte, la primera dama manifestó que este es un espacio “para sanar, para agradecer, para respirar. Un lugar donde nuestras niñas y niños podrán encontrar calma cuando algo les duele, y alegría cuando se sientan acompañados”.

En tanto, Cohen de Mulino hizo saber a los presentes que la renovación de San José de Malambo guarda un significado muy especial para ella, porque lleva el sello de sus hijas Monique y Alexandra, al igual que de su nuera, Katherine.

"Han trabajado con entrega, con sensibilidad y con la profunda convicción de que cada niño merece vivir en un espacio que le recuerde su valor", indicó Cohen de Mulino.