El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, explicó que el suministro en Herrera y Los Santos sigue bajo proceso de desinfección. Además, afirmó que el agua aún no es apta para el consumo humano, tras seis meses del incidente que afectó la potabilización del agua del río La Villa.

Señaló que el problema, que dio el 11 de junio, se originó por un aumento en materia orgánica del río, provocando la paralización de las potabilizadoras.

“En estos seis meses hemos trabajado coordinadamente con los ministerios de Ambiente y Salud, corrigiendo los problemas en la cuenca del río y adecuando los sistemas de tratamiento”, dijo Villarreal a TVN.

Reiteró que “el agua del río La Villa aún no es apta para el consumo humano”.

Además, el encargado del Idaan dijo que el 6 de noviembre se empezó el proceso de desinfección en la planta de Llano de Piedra, la primera de las cuatro que fueron afectadas.

"Se realizó la desinfección y el Ministerio de Salud confirmó que la planta quedó libre de nemátodos, productos de la materia orgánica. Esperamos la certificación para iniciar la limpieza de las redes del acueducto", dijo.

Luego se procederá a desinfectar las tuberías; "una vez culminando este proceso, el acueducto quedará completamente desinfectado y el agua será apta para el consumo", añadió.