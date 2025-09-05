El Chorrillo y Huerta Sandoval sin agua por 5 horas este domingo
La interrupción del servicio se debe a trabajos de instalación de dos válvulas de 8 pulgadas en la avenida de Los Mártires, corregimiento de Ancón.
- ETIQUETAS:
- Idaan
- Sin agua
- trabajos
- domingo
- El Chorrillo
- Huerta Sandoval
Por: Redacción / Web -
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el próximo domingo 7 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en El Chorrillo y Huerta Sandoval, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
La interrupción del servicio se debe a trabajos de instalación de dos válvulas de 8 pulgadas en la avenida de Los Mártires, corregimiento de Ancón.
El Idaan recomienda a los residentes tomar las medidas necesarias para abastecerse de agua durante este período.
Asimismo, solicita a los conductores respetar la señalización vial ubicada en el área de trabajo para evitar accidentes y facilitar la labor del personal técnico.