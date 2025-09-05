Nacional - 05/9/25 - 11:55 AM

El Chorrillo y Huerta Sandoval sin agua por 5 horas este domingo

La interrupción del servicio se debe a trabajos de instalación de dos válvulas de 8 pulgadas en la avenida de Los Mártires, corregimiento de Ancón.

 

Por: Redacción / Web -


El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el próximo domingo 7 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en El Chorrillo y Huerta Sandoval, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

La interrupción del servicio se debe a trabajos de instalación de dos válvulas de 8 pulgadas en la avenida de Los Mártires, corregimiento de Ancón.

El Idaan recomienda a los residentes tomar las medidas necesarias para abastecerse de agua durante este período. 

Asimismo, solicita a los conductores respetar la señalización vial ubicada en el área de trabajo para evitar accidentes y facilitar la labor del personal técnico.
 

Te puede interesar

Canal de Panamá prevé un ajuste de tarifas para septiembre de 2026

Canal de Panamá prevé un ajuste de tarifas para septiembre de 2026

 Septiembre 05, 2025
37 años de prisión por femicidio y robo en Colón

37 años de prisión por femicidio y robo en Colón

 Septiembre 05, 2025
Mulino defiende 'indeclinable' soberanía de Panamá sobre el Canal

Mulino defiende 'indeclinable' soberanía de Panamá sobre el Canal

 Septiembre 05, 2025
El Chorrillo y Huerta Sandoval sin agua por 5 horas este domingo

El Chorrillo y Huerta Sandoval sin agua por 5 horas este domingo

 Septiembre 05, 2025
Próximamente, contratación para construcción de cárcel en Colón

Próximamente, contratación para construcción de cárcel en Colón

 Septiembre 05, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales