El Chorrillo y Huerta Sandoval sin agua por 5 horas este domingo



El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el próximo domingo 7 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en El Chorrillo y Huerta Sandoval, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

La interrupción del servicio se debe a trabajos de instalación de dos válvulas de 8 pulgadas en la avenida de Los Mártires, corregimiento de Ancón.

El Idaan recomienda a los residentes tomar las medidas necesarias para abastecerse de agua durante este período.

Asimismo, solicita a los conductores respetar la señalización vial ubicada en el área de trabajo para evitar accidentes y facilitar la labor del personal técnico.

