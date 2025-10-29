El dengue cobra 21 vidas en Panamá: Minsa reporta más de 13,000 casos

El dengue continúa siendo una preocupación para la salud pública en Panamá. Según el último informe emitido por el Ministerio de Salud, correspondiente a la semana epidemiológica N°41 (del 5 al 11 de octubre de 2025), se registraron un total de 13,207 casos acumulados de dengue y 21 defunciones a nivel nacional.



De los casos reportados, 11,703 son considerados sin signos de alarma, 1,416 presentan signos de alarma y 88 son clasificados como dengue grave. La Región Metropolitana lidera la lista con la mayor cantidad de casos, con 4,026 infectados, seguida por San Miguelito con 2,361 casos, y Panamá Oeste con 1,426. Otras provincias como Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas también reportan cifras significativas.



En cuanto a los decesos, se han registrado 21 muertes, distribuidas en varias regiones del país. Chiriquí y Bocas del Toro son las áreas más afectadas, con 4 muertes en cada una, seguidas por Darién, la Región Metropolitana, Panamá Este y Coclé, con 2 muertes cada una. Además, San Miguelito, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe-Buglé reportan una defunción cada una.



El informe también resalta que la tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica N°41 es de 289 casos por cada 100,000 habitantes, lo que indica una alta propagación del virus en varias zonas del país.



Las autoridades instan a la población a tomar medidas preventivas, como eliminar criaderos de mosquitos, utilizar repelentes y consultar a un médico ante los primeros síntomas de la enfermedad.

