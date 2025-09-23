"El Loco" repite: es el político más conocido revela encuesta

¡Vuelve hacerlo! Pese a que el exmandatario Ricardo Martinelli reside en Colombia, los panameños lo ubican como la figura política más conocida y con menor imagen positiva, según los resultados de una encuesta realizada por la empresa Doxa, para Arca Media.



La historia se repite. El pasado 15 de agosto, un sondeo similar, realizado por la misma empresa indica que "El Loco" es conocido por el 97% de los panameños, y el 54% de ellos tiene una percepción favorable de él. Estos resultados lo sitúan como el político con mayor reconocimiento y simpatía en el país.



En el sondeo de hoy, Martinelli es conocido por el 91% de los panameños.



En el segundo lugar aparece Juan Diego Vásquez, seguido del actual alcalde Mayer Mizrachi, ambos mantienen opiniones muy favorables entre los panameños.



Entre las personalidades, el sondeo también reveló que el diputado Jairo "Bolota" Salazar, del PRD, es el más popular y con mejor percepción positiva.



El sondeo publicado hoy se realizó a 1,200 personas en todo el país, entre el 22 y el 31 de agosto del 2025



La muestra evela que muchos panameños sienten que la situación del país está peor que hace dos años. Sin embargo mantien una esperanza modera en que el 2026 sea mejor.



Este aspecto se refleja en la situación económica en el que una mayoría dice que sus hogares están golpeados. Hay poco dinero y muchas deudas. A pesar de estas respuestas, un grupo aún confía en que “la cosa mejore” pronto.





Desconfianza en la Asamblea



El Organo Legistativo, tiene una percepción negativa. Los panameños desconfían en la mayoría de los diputados, que reciben más rechazo que apoyo. Otras instituciones reflejan la misma situación como es el caso de salud, cuestionada por la falta de medicinas y la mala atención.



Pero, algo que mantiene orgullo a los del patio es el deporte, la cultura y la naturaleza que recibieron buenos puntajes. En el lado oscuro, lo que más avergüenza al panameño, es la corrupción, los servicios públicos deficientes y la inseguridad que hay en el país.



Sobre la figura presidencial que recae en José Raúl Mulino, hay opiniones enfrentadas. Algunos de los consultados piden cambios, orden y más transparencia. Expresan la necesidad de soluciones a los problemas de seguirdad, economía y que caiga el chen chen y la generación de empleos.

Un aspecto que se reflejó en el sondeo es que los panameños actualmente se informan a través de las redes sociales, cayendo la televisión y radio a un segundo plano.

La gente está molesta con la política, pero aún conserva esperanza en un mejor futuro.