‘El Loco’ sigue siendo el rey de la popularidad

Pese a que el exmandatario Ricardo Martinelli reside en Colombia, los panameños lo ubican como la figura política más conocida, según los resultados de una encuesta realizada por la empresa Doxa, para Arca Media.

La historia se repite. El pasado 15 de agosto, un sondeo similar, realizado por la misma empresa, indica que Martinelli es conocido por el 97% de los panameños, y el 54% de ellos tiene una percepción favorable de él. Estos resultados lo sitúan como el político con mayor reconocimiento y simpatía en el país.

Martinelli es conocido por el 91% de los panameños, según el sondeo revelado hoy.

En el segundo lugar aparece Juan Diego Vásquez, seguido del actual alcalde Mayer Mizrachi; ambos mantienen opiniones muy favorables entre los panameños.

Entre las personalidades, el sondeo también reveló que el diputado Jairo "Bolota" Salazar, del PRD, es el más popular y con mejor percepción positiva.

El sondeo publicado ayer se realizó a 1,200 personas en el país, entre el 22 y el 31 de agosto del 2025.