Nacional - 02/9/25 - 12:00 AM

El manejo de los bosques de América Latina y el Caribe centra una cita de la FAO en Panamá

Por: Redacción EFE -

La Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (Coflac) inició ayer en Panamá su 34 reunión para asesorar a la FAO en asuntos como el manejo sostenible de los bosques y los desafíos que representan el cambio climático, entre otros.

La Coflac es un ente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) creado en 1948, que le proporciona un foro técnico y político a sus países miembros para debatir y analizar cuestiones relacionadas con los bosques, con el objetivo de resaltar su contribución a la seguridad alimentaria, la producción sostenible de los alimentos en la región y la conservación de los recursos naturales forestales, de acuerdo con la información oficial.

La cita de la Comisión, que se desarrolla hasta el próximo viernes en formato tanto presencial como virtual, reúne a delegaciones gubernamentales, de organizaciones civiles y no gubernamentales de una treintena de países.

Se centra en temas como formulación de políticas regionales para el manejo sostenible de los bosques y la biodiversidad, coordinar su implementación y facilitar el intercambio de experiencias, así como analizar desafíos emergentes como el impacto del cambio climático, la pérdida de cobertura forestal y la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental.

