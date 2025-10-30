El mes de la Patria arranca con actos cívicos y patrióticos en todo el país

El mes de la Patria, que conmemora la independencia de Panamá, comenzará mañana con una serie de actividades que buscan exaltar la lucha independentista que hizo libre y soberano al país. Diversas entidades ministeriales, municipios y escuelas se unirán a este homenaje con actos cívicos y actividades conmemorativas.

En Cárdenas, a las 7:00 a.m., las autoridades del Ministerio de Educación llevarán a cabo un acto cívico y protocolar, marcando el inicio de las celebraciones patrias.

Por su parte, en la Ciudad de Panamá, el Consejo Municipal celebrará la XXX edición del encendido de luces en el emblemático edificio Demetrio H. Brid, a las 7:00 p.m. Además, se realizará una sesión solemne y una velada folclórica patriótica que promete destacar el amor y respeto por la nación.

Colón se une a la celebración, pero con cambios

Este año, la celebración de los días patrios en el distrito de Colón presenta algunas modificaciones. Según el programa oficial emitido por la Comisión de Festejos Patrios del Consejo Municipal de Colón, no habrá sesión solemne el 3 de noviembre ni se llevarán a cabo los actos tradicionales de los símbolos patrios el 4 de noviembre.

La Junta Oficial de Festejos Patrios, que históricamente organiza los eventos de los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre, ha decidido no realizar la sesión solemne ni los actos de tributo a los símbolos nacionales debido a la falta de recursos económicos por parte de la municipalidad.

Esta decisión ha generado molestias entre algunos representantes de corregimientos, quienes han expresado su descontento con la alcaldía.

A pesar de estos recortes, los actos para el 2 de noviembre, Día de los Próceres, comenzarán a las 7:30 a.m. con una misa en el Santuario Nuestra Señora del Carmen, seguida a las 8:30 a.m. por la colocación de ofrendas florales a los bustos de los próceres de la independencia.

Estos actos se llevarán a cabo en la cancha sintética en la entrada de la ciudad de Colón, con la entonación de la Marcha Fúnebre por parte de la Banda Municipal y la ejecución del Himno Nacional.

Actos de la Independencia en Colón

En cuanto al 3 de noviembre, Día de la Patria, las celebraciones en Colón comenzarán a las 5:00 a.m. con las tradicionales dianas interpretadas por la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos de Colón.

A las 7:00 a.m., se celebrará el Te Deum en el Santuario Nuestra Señora del Carmen y la entrega del pabellón nacional al abanderado, para luego dar inicio al desfile cívico.

El 5 de noviembre también contará con actividades, iniciando a las 5:00 a.m. con dianas interpretadas nuevamente por la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos.

A las 7:00 a.m. se llevará a cabo el izado de la Bandera nacional por parte del Presidente de la República, José Raúl Mulino.