El miércoles vacunan en Veraguas y toque de queda puede ser de 10 a 4

El miércoles 19 de mayo se iniciará la vacunación contra el Covid-19 en Veraguas, reveló el ministro de Salud, Luis Francisco, durante una reunión que sostuvo con alcaldes y miembros de la Cámara de Comercio de esa provincia.

La vacuna que se aplicará es la de AstraZeneca en el auto express instalado en Santiago Mall, pero además anunció la probabilidad de iniciar el 20 de mayo con la de Pfizer a mayores de 60 años en circuito 9-1.

Publicidad

En Veraguas y Chiriquí se amplió el toque de queda de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. y se impuso una cuarentena dominical ante el aumento de casos de coronavirus, lo que generó descontento a la población, alcaldes y empresarios de la tierra de Urracá

El ministro dijo que la única intención de estas medidas, que se mantendrán, es desacelerar la velocidad de contagio que hay en Veraguas de modo que el sistema de salud de la provincia no pierda el control.

"Las medidas no son por el comercio... algunos de los sectores se olvidan que estamos en una pandemia, no son todos, la gran mayoría lo hace bien, pero ese poquito los daña. Las medidas van dirigidas a la población que está afuera, que no está en el comercio, pero que están metidos en galleras, que están haciendo fiestas y parking, y no cumplen ningún tipo de medida, pero lamentablemente, de manera colateral resultan perjudicados", precisó.

El titular de Salud dijo que analizarán flexibilizar el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 p.m. para permitirle a los restaurantes y comercios cerrar más tarde. Asimismo, se estudiará la posibilidad de levantar las medidas en los distritos con cifras bajas. Esta decisión será anunciada el próximo martes.