Naviferias para este sábado en Aguadulce

Panamá- Mañana, sábado 6 de diciembre, la tan esperada Naviferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizará en el distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé.

Según el calendario anunciado por el IMA, ya todo está preparado para que los consumidores coclesanos puedan adquirir su bolsa navideña, que incluye: una pieza de jamón Picnic con hueso, 5 libras de arroz, azúcar, sal, guandú en lata, maíz pilado y una lata de piña en rodajas.

Si reside en la provincia de Coclé, puede acercarse a la terminal de transporte de Aguadulce, ubicada en el corregimiento de El Carmen; a la cancha comunal de El Jaguito y a la cancha de El Roble.

El IMA recuerda a la población que las cajas con los productos tienen un costo de $15.00 y que, para adquirirlas, los compradores deben presentar su cédula de identificación.



