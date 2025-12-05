Nacional - 05/12/25 - 07:42 PM

Naviferias para este sábado en Aguadulce

Según el calendario anunciado por el IMA, ya todo está preparado para que los consumidores coclesanos puedan adquirir su bolsa navideña en Aguadulce.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Mañana, sábado 6 de diciembre, la tan esperada Naviferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizará en el distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé.

Según el calendario anunciado por el IMA, ya todo está preparado para que los consumidores coclesanos puedan adquirir su bolsa navideña, que incluye: una pieza de jamón Picnic con hueso, 5 libras de arroz, azúcar, sal, guandú en lata, maíz pilado y una lata de piña en rodajas.

Si reside en la provincia de Coclé, puede acercarse a la terminal de transporte de Aguadulce, ubicada en el corregimiento de El Carmen; a la cancha comunal de El Jaguito y a la cancha de El Roble.

El IMA recuerda a la población que las cajas con los productos tienen un costo de $15.00 y que, para adquirirlas, los compradores deben presentar su cédula de identificación.

 


 

Te puede interesar

Mudan pacientes a nuevo hospital de Colón

Mudan pacientes a nuevo hospital de Colón

 Diciembre 05, 2025
Naviferias para este sábado en Aguadulce

Naviferias para este sábado en Aguadulce

 Diciembre 05, 2025
Detectan 10 menores trabajando de fincas cafetaleras en Boquete

Detectan 10 menores trabajando de fincas cafetaleras en Boquete

 Diciembre 05, 2025
Inversión extranjera va a acelerarse en Panamá, según Chapman

Inversión extranjera va a acelerarse en Panamá, según Chapman

 Diciembre 05, 2025
Colón enciende su espíritu navideño este sábado en el Paseo Marino

Colón enciende su espíritu navideño este sábado en el Paseo Marino

 Diciembre 05, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente