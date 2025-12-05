Mudan pacientes a nuevo hospital de Colón

Panamá- Un total de 98 pacientes hospitalizados fueron trasladados este viernes desde el antiguo Hospital Manuel Amador Guerrero hacia las nuevas instalaciones del centro médico de Colón, situado en Coco Solo, corregimiento de Cristóbal Este.

La movilización se llevó a cabo bajo un operativo coordinado por personal de la Caja de Seguro Social (CSS), estamentos de seguridad, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Zona Libre de Colón y el Sistema Único de Manejo de Emergencias 911.

Dino Mon, director general de la CSS, informó que, cumpliendo lo prometido, se inició con la apertura de este hospital este viernes. Indicó que “el nuevo hospital tiene el doble de camas que el antiguo Amador Guerrero, lo que nos permitirá ampliar la capacidad y ofrecer los servicios que la población colonense merece”.

Asimismo, Marlin Cedeño, directora nacional de los Servicios de Salud de la CSS, explicó que se ejecutó una logística minuciosa para efectuar el traslado total de los pacientes al nuevo hospital, una infraestructura cedida por el Ministerio de Salud a la Caja para su puesta en marcha en beneficio de la población colonense.

“El cuarto de urgencias ya opera desde ayer, con atención en el salón de operaciones, donde incluso se realizó una cirugía de urgencia y se atendió un parto que llegó de forma apresurada”, expresó.

Comentó que este hospital cuenta con una amplia cartera de servicios: cirugía, medicina interna, pediatría, neonatología, curaciones y todos los servicios propios de un hospital de segundo nivel, “pero con un nivel de complejidad superior”.