Nacional - 23/9/25 - 12:00 AM

El PIB de Panamá crece un 4,4 % en el primer semestre de 2025

Por: Redacción EFE -

El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 4,4 % en el primer semestre de este año, en relación con el mismo lapso del 2024, impulsado por el desempeño del sector logístico con el Canal interoceánico a la cabeza, de acuerdo con las estadísticas de la Contraloría General panameña.

En el segundo trimestre del año, la economía panameña se expandió un 3,4 %, a un ritmo menor del evidenciando en el primer trimestre (5,2 %), precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) en reporte mensual.

El principal impulsor del crecimiento del PIB fue el Canal de Panamá, una vía relevante del comercio internacional, que registró un aumento del 24,1 % en ingresos por peajes en segundo trimestre.

Este comportamiento del Canal junto con el de transporte aéreo, que se expandió un 12 % entre abril y junio, alentó al sector de transporte, almacenamiento y correos, que en el primer semestre creció en su conjunto un 18,9 %.

La actividad financiera y de seguros creció un 6 % en el primer semestre, mientras que la categoría de hoteles y restaurantes lo hizo en un 3,9 % y el grupo de las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, administrativas y servicios de apoyo en un 3,7 %.

La explotación de minas y canteras creció un 2,8 %; el comercio al por mayor y al por menor un 2,4 %; la construcción un 2 %; la manufactura un 1,9 %; y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas lo hizo en un 1,4 % entre enero y junio, según las estadísticas oficiales consultadas este lunes por EFE.

Te puede interesar

Madre denuncia mala atención médica tras mordedura de serpiente

Madre denuncia mala atención médica tras mordedura de serpiente

 Septiembre 22, 2025
Piden destitución de 19 funcionarios de Unachi por nepotismo

Piden destitución de 19 funcionarios de Unachi por nepotismo

Septiembre 22, 2025
Comisión archiva 6 denuncias contra el presidente Mulino

Comisión archiva 6 denuncias contra el presidente Mulino

 Septiembre 22, 2025
Mulino lleva a Panamá al centro financiero mundial

Mulino lleva a Panamá al centro financiero mundial

 Septiembre 22, 2025
Panamá y la ONU fortalecen compromiso por la neutralidad del Canal

Panamá y la ONU fortalecen compromiso por la neutralidad del Canal

 Septiembre 22, 2025

La economía de Panamá creció un 2,9 % en el 2024 impulsada por el comercio y el consumo interno, aunque marcada por el lastre del abrupto cierre en noviembre de 2023 de una gran mina de cobre cuya actividad representaba cerca del 5 % del PIB.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré