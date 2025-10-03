El presidente está ‘muy satisfecho’ de la relación con EE.UU.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo estar "muy satisfecho" de la relación con Estados Unidos y celebró que "gracias a Dios" el país "no está" en la "complicada agenda" que enfrenta el presidente estadounidense Donald Trump.

El comentario de Mulino llega cuando la relación bilateral ha estado bajo tensión durante meses por las declaraciones de Trump sobre recuperar el Canal de Panamá ante la "maligna" influencia de China, o su insistencia en que los buques de guerra estadounidenses crucen la vía gratis, ambos extremos rechazados por el presidente panameño.

Mulino comentó brevemente, durante su conferencia de prensa semanal, sobre su encuentro con Trump durante la cena oficial que este ofreció a los dignatarios asistentes a la reciente Asamblea General de la ONU.

Ese encuentro con Trump "fue muy, muy cordial... (Estoy) muy satisfecho de la relación. Nos exhortamos a seguir trabajando juntos en los temas que nos ocupan", declaró Mulino, que agregó que "sí (su colega estadounidense) distinguía a Panamá como un país cooperante, definitivamente".

Al ser preguntado sobre la insistencia en el Congreso estadounidense sobre la "maligna influencia" de China en el Canal interoceánico, Mulino sostuvo que el paso navegable es neutral y que esa es su mejor defensa.