🕊️ El último adiós al “Japa”: Panamá se viste de blanco

La caravana partirá rumbo al cementerio Praderas de la Paz, en La Cabima

 

Por: Redacción / Critica -

El próximo miércoles 29 de octubre, Panamá se vestirá de blanco para despedir como se merece al reconocido artista Japanese, quien falleció dejando una huella imborrable en la música urbana del país.

Desde las 9:00 a.m. en el Parque Urracá, familiares, amigos, artistas, DJs y fanáticos se reunirán para rendirle homenaje al ídolo del reggae panameño.

Luego del acto, la caravana partirá rumbo al cementerio Praderas de la Paz, en La Cabima, donde se llevarán a cabo sus honras fúnebres.

El evento contará con la presencia de medios de comunicación, autoridades, artistas locales, la Policía Municipal y miles de seguidores que lo acompañarán en su último recorrido.

“Porque no muere quien fallece, sino quien se olvida”, expresaron sus fanáticos en redes sociales bajo el lema: “Japanese por siempre en nuestros corazones”.

 

