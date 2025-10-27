Elevadores en complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid están funcionando

La Caja de Seguro Social (CSS) desmintió los rumores que circulan en redes sociales sobre la supuesta inoperatividad de los elevadores en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. La institución aclaró que la mayoría de los ascensores están funcionando con normalidad, asegurando así el servicio a pacientes, visitantes y personal de salud.

En el edificio de la Especializada se encuentran operativos dos de los elevadores, mientras que en el Hospital General los tres ascensores están en pleno funcionamiento. Además, en el área de Urgencias, ambos elevadores también están trabajando regularmente.

El domingo pasado, el elevador número 1 de la Especializada presentó una falla técnica, la cual fue reportada de inmediato a la empresa encargada del mantenimiento. El personal técnico ya se encuentra en el sitio para realizar las reparaciones correspondientes.

Durante este proceso, los pacientes siguen utilizando los elevadores en funcionamiento, con el apoyo del personal de atención al asegurado, quien les proporciona orientación y asistencia en todo momento.