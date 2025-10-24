Eliminación del Ministerio de la Mujer ‘no es un retroceso’

En la conferencia en Veraguas, el mandatario también se refirió a la transformación del Ministerio de la Mujer a Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y aseguró que la medida no constituye un retroceso en los derechos de las mujeres.

El mandatario destacó que con esta decisión se busca crear una entidad menos burocrática y más efectiva en la participación de Panamá en organismos internacionales.

Además, aseguró que la eliminación del ministerio no merma la participación de este sector en la sociedad.

En tanto, sostuvo que “los títulos no hacen las instituciones” y reiteró que el Ministerio de la Mujer “nació con nombre propio y se politizó”.

Mulino confía en que el proyecto de ley 34-25, que crea el instituto, sea debatido con altura en la Asamblea Nacional.

“Cumplí con la promesa que hice el 2 de enero sobre este tema”, dijo.

El Inamu coordinará y ejecutará política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones.

Por otro lado, se mostró preocupado por los últimos hechos violentos contra las mujeres, incluidos los femicidios. Y reafirmó su enérgica postura para que la justicia sea eficaz.