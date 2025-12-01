Nacional - 01/12/25 - 08:08 AM

Embajador gringo: Mulino está haciendo un gran trabajo en Panamá

Marino Cabrera calificó a Mulino como uno de los mejores presidentes que han tenido en los últimos 10 años.

 

Por: Redacción / CRÍTICA

El Embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera elogió la gestión del presidente José Raúl Mulino anoche al participar en el encendido de luces,organizado por la Alcaldía de Panamá.

Yo pienso que el presidente Mulino está haciendo muy buen trabajo para él y para Panamá, y quizás uno de los mejores presidentes que han tenido en los últimos 10 años”, afirmó el diplomático.

Marino Cabrera participó en el acto junto al alcalde Mizrachi y representantes de la alcaldía, y destacó la importancia de la unidad durante las festividades:

Es un placer estar aquí con el alcalde Mizrachi y la alcaldía del pueblo panameño para el inicio oficial de las Navidades en Panamá”, comentó con entusiasmo.

El embajador también respondió a las críticas que han circulado en torno a la administración del presidente: “Mire, el presidente Mulino está muy claro con la democracia.  Desde que estaba con la cruzada civilista hasta ahora que es presidente. Y el que diga lo contrario no lo conoce bien”, sostuvo.

