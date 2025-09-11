Nacional - 11/9/25 - 07:32 AM

Emiten alerta por por corrientes de retorno en el Pacífico

La medida estará vigente hasta mañana, viernes 12 de septiembre de 2025, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

 

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó a la población que se mantiene un aviso de vigilancia por corrientes de retorno en el litoral Pacífico de Panamá. La medida estará vigente hasta mañana, viernes 12 de septiembre de 2025, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Condiciones previstas en las distintas regiones del Pacífico:

Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí): Olas de entre 0.5 y 1.2 metros, vientos de 10 a 20 km/h y un período de olas de 14 a 16 segundos.

Pacífico Central (Península de Azuero y sur de Veraguas): Olas de 0.5 a 1.0 metros, vientos de 10 a 20 km/h y período de olas entre 14 y 17 segundos.

Pacífico Oriental (Golfo de Panamá y Darién): Olas de 0.5 a 1.2 metros, vientos de 10 a 25 km/h y un período de olas entre 14 y 17 segundos.

Además, se esperan máximas mareas de hasta 5.3 metros (17.4 pies) hoy, jueves, lo que aumenta el riesgo de corrientes peligrosas.

Recomendaciones del SINAPROC:

Evitar ingresar a playas, ríos y quebradas durante el período de aviso.

No realizar actividades recreativas o de pesca en zonas con fuerte oleaje.

Se recomienda precaución a los bañistas y embarcaciones pequeñas en todas las costas del Pacífico.

Seguir siempre las instrucciones de las autoridades y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Para reportes o emergencias, están disponibles los números de SINAPROC: 520-4429 / 520-4455
Línea de emergencias: 911.

