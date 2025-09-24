Empresario Ramón Carretero sobrevive a accidente de jet privado

El empresario panameño Ramón Carretero se encuentra herido pero estable tras sobrevivir al accidente de su jet privado Learjet 55, que se estrelló este miércoles poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela.

El siniestro dejó como saldo la muerte de los pilotos, identificados como Daza y Bermúdez, mientras que Carretero y el venezolano Juan Carlos López Tovar lograron salir del avión y fueron atendidos de inmediato, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

El accidente ocurrió a las 12:52 hora local (16:52 GMT) y aún se desconocen las causas. El INAC anunció la activación de una Junta de Investigación de Accidentes para esclarecer los hechos que provocaron la caída de la aeronave, matriculada en Venezuela como YV-3440.

De acuerdo con el rastreador FlightAware, en las últimas dos semanas el jet había realizado vuelos entre Venezuela, Cuba y Panamá, lo que refleja la actividad reciente de la aeronave del empresario panameño.

El hecho conmociona a la región, recordando otros accidentes recientes, como el de julio pasado en el estado Amazonas, donde siete personas murieron en un vuelo de la Aviación Militar Bolivariana.