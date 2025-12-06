Partido Popular no pedirá renuncia de los Caicedo, tras lío por narco caso

A menos de una semana de las cruciales elecciones internas del Partido Popular (PP), el colectivo político quedó sacudido por un vendaval de acusaciones, sospechas y silencios incómodos. Sin embargo, en un giro que dejó boquiabiertos a propios y extraños, la dirigencia del PP decidió no pedir la renuncia de los Caicedo ni solicitar que se les levante el fuero electoral que hoy los mantiene intocables.

Todo estalló tras la operación Nodriza, uno de los golpes más sonados del año contra presuntas redes de narcotráfico y lavado de dinero. En medio del operativo cayó César Caicedo padre, suplente a diputado, hoy bajo arresto domiciliario y salpicando de turbulencias a su colectividad. Pero el escándalo subió de nivel cuando se reveló que dos de sus familiares cercanos, César Caicedo hijo y su primo Eric Jiménez Caicedo, no solo forman parte del PP, sino que aspiran a altos cargos en la nueva directiva.

Ambos figuran en la nómina de Cirilo Salas, actual subsecretario general y aspirante a la presidencia del partido. Es decir, la ruta a la cúpula del PP podría estar prácticamente tomada por la familia Caicedo.

En una entrevista en Noticias en 180 minutos, el presidente del PP, Daniel Brea, despejó cualquier duda: No pedirá renuncias. No solicitará levantar fueros. No moverá un dedo.

“Ellos pueden renunciar si quieren, incluso el mismo día de las elecciones… pero eso depende de ellos”, declaró, provocando un tsunami político.

Brea insistió en la presunción de inocencia, recalcando que solo el padre está vinculado a Nodriza, no así el hijo ni el sobrino. Sin embargo, admitió que la puerta está abierta para que algún miembro del PP solicite su expulsión a través del tribunal de honor. Él, por su parte, no lo hará.

La situación ha sacudido la imagen del PP, un colectivo que se enorgullecía de no tener miembros señalados por la justicia. “Es lamentable… este caso nos ha hecho mucho daño”, sostuvo el presidente.

Lo más sorprendente: Brea dijo desconocer que Dayra Caicedo, secuestrada en febrero, era hija del detenido César Caicedo y hermana de uno de los candidatos a la vicepresidencia del partido. El laberinto de vínculos familiares tomó a la dirección del PP “por sorpresa”.

De ganar la nómina de Cirilo Salas, las piezas quedarían así: César Caicedo hijo: Vicepresidencia del PP, Eric Jiménez Caicedo: Tercera Subsecretaría, Cirilo Salas: Mantendría el control del aparato y, según voces internas, Salas incluso podría entregar la presidencia a Caicedo hijo.

Una reorganización total con un apellido que hoy está en el centro del huracán.

Brea aseguró que eran relativamente nuevos, que cumplieron los requisitos y que, como antes ocurrió con figuras como Martín Torrijos o Alberto Vallarino, se les hicieron excepciones estatutarias. Dice haber hablado con ellos apenas un par de veces: “Parecían personas educadas”.

A solo 500 convencionales les tocará decidir si el PP se renueva o si entrega su estructura a una familia marcada por un caso que ha ocupado titulares nacionales durante todo el año.

Lo único claro es que el PP no piensa actuar. Y mientras tanto, el país mira con lupa, esperando el desenlace del 13 de diciembre, cuando este drama político podría tener un giro aún más explosivo.