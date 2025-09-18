ENA: Prórroga del Corredor Norte evita deuda estatal

La concesión del Corredor Norte fue extendida por 30 años más, hasta el 15 de marzo de 2058, tras la aprobación del Consejo de Gabinete mediante la Resolución 103-25. La decisión busca evitar que una deuda millonaria asociada al proyecto recaiga sobre las finanzas del Estado a partir de 2028, cuando vencía el contrato original.

Yessica Goti, gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), explicó que la medida no constituye una nueva licitación, sino una extensión de la concesión actual. Según Goti, la decisión es clave para proteger al Estado de una obligación financiera que no podrá ser cubierta si no se prolonga el contrato.

“No es una licitación per se. Se hizo una extensión de la concesión del Corredor Norte y esto representa progreso, porque si no se extendiera, la deuda —que no se podrá cumplir en 2028— tendría que ser asumida por el Estado. Eso es ilógico, tomando en cuenta que los corredores son un negocio sostenible. Esa deuda se paga con los peajes, que están en garantía”, explicó la gerente de ENA.

La prórroga también tiene como objetivo unificar en una sola fecha el vencimiento de todos los tramos que forman parte del Corredor Norte, actualmente operado por ENA Norte, S.A. La concesión podrá finalizar antes de 2058 si la empresa recupera antes el monto total de la inversión realizada.

