ENSA: Se devuelve multa millonaria a clientes

Panamá. La empresa ENSA informó que ya acreditó las multas impuestas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, por un monto total de B/.780,321.00, dinero que fue devuelto a los clientes en los meses de abril y mayo de 2025.

Según la compañía, el proceso se realizó “en estricto cumplimiento” de lo dispuesto por el regulador. y mantiene un plan de inversiones intensivo para seguir mejorando la red eléctrica.

El informe estadístico del Sector Eléctrico Panameño, publicado por la ASEP en marzo pasado, reflejó que al cierre de 2024 la empresa alcanzó un 96% de cumplimiento en calidad, cifra que ENSA atribuye a su “estrategia responsable y planificada”.

La distribuidora reiteró su compromiso con la transparencia y la excelencia operativa, asegurando que continuará trabajando para ofrecer un servicio eléctrico más confiable y eficiente a todos los panameños.