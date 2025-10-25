Entregan certificación oficial para plantones de cítricos a vivero en Colón

El vivero Rancho Gatún, S.A., ubicado en la provincia de Colón, fue oficialmente certificado por el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en la regional de Colón, tras cumplir con los requisitos establecidos para la Certificación de Viveros de Cítricos, específicamente de limón persa (Citrus latifolia).

En esta primera etapa, Sanidad Vegetal certificó un lote de 2 mil plantones, los cuales serán trasladados a parcelas comerciales en la provincia de Bocas del Toro, tras confirmarse que el material vegetal se encuentra libre de hongos, bacterias y virus, garantizando así su aptitud fitosanitaria para la siembra.

Rancho Gatún, S.A. cuenta con viveros certificados de plantas madre de Nivel 2 y un vivero de propagación de Nivel 3, destinado a la multiplicación de plantones para venta y establecimiento en campo.

La empresa posee una capacidad de producción superior a los 25 mil plantones injertados, en distintas etapas de crecimiento.

Asimismo, durante el proceso de evaluación se muestrearon 2 mil 900 plantones adicionales, cuyas muestras fueron enviadas al laboratorio para su análisis, como parte del proceso de control y seguimiento técnico.