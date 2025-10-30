Entregan permisos para ventas en ruta de desflies

La Alcaldía de Panamá anunció la entrega de 164 permisos a microempresarios para la venta de mercancía seca y alimentos durante los desfiles del 3 y 4 de noviembre, con motivo de las Fiestas Patrias.

Este año, la novedad es que los permisos incorporan tecnología QR, lo que permitirá a las autoridades y al público verificar fácilmente la autenticidad de cada autorización y garantizar que los vendedores cumplan con los requisitos establecidos por el municipio.

El subdirector de Microempresas de la Alcaldía, Spencer Juárez, explicó que se mantendrá una vigilancia constante en las rutas de los desfiles para asegurar el cumplimiento de las normas. “Cada permiso tiene un código QR mediante el cual cualquier persona puede confirmar que el microempresario fue aprobado oficialmente”, señaló.

Las actividades patrias en la capital arrancarán a las 9:00 a.m. y se espera que concluyan cerca de las 2:00 p.m.

El Ministerio de Educación (Meduca) también informó los detalles de las rutas oficiales:

Ruta 1 (Casco Antiguo): Inicia en la calle 3ª, Parque Simón Bolívar, y finaliza en la calle 26, avenida Balboa.

Ruta 2 (Vía España): Parte desde la Iglesia del Carmen y termina frente a la Caja de Ahorros.

Con esta medida tecnológica, la Alcaldía busca ordenar mejor la participación de los vendedores ambulantes y ofrecer una experiencia más segura tanto para los comerciantes como para los asistentes a los desfiles.