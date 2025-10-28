Nacional - 28/10/25 - 10:14 AM

#EnVivo. Diálogo por el Futuro Productivo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe

Expertos y líderes locales abordan temas clave como el impacto del cese minero y la minería responsable en Panamá,

 

Por: Redacción / Crítica -

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) lleva a cabo el foro “Diálogo por el Futuro Productivo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe”, un espacio de discusión y reflexión sobre el futuro productivo de estas regiones, luego de dos años de las históricas protestas mineras que marcaron la zona.

Expertos y líderes locales abordan temas clave como el impacto del cese minero, la minería responsable en Panamá, el papel de la comunicación en la desinformación, y los proyectos de desarrollo en la Comarca.

Entre los expositores  se encuentran Antonio Fletcher, Maru Gálvez, Carlos Fabián Canosa Gómez y Josue Pedrol.

Te puede interesar

Sinaproc advierte sobre mareas máximas y AMP suspende zarpes en el Pacífico

Sinaproc advierte sobre mareas máximas y AMP suspende zarpes en el Pacífico

 Octubre 28, 2025
Tocumen estima récord de 192,000 Pasajeros durante las Fiestas Patrias

Tocumen estima récord de 192,000 Pasajeros durante las Fiestas Patrias

 Octubre 28, 2025
Ifarhu propone exigir promedio mínimo de 3.5 para recibir PASE-U

Ifarhu propone exigir promedio mínimo de 3.5 para recibir PASE-U

 Octubre 28, 2025
Alcaldesa de Arraiján pide agilizar investigaciones sobre 25 denuncias

Alcaldesa de Arraiján pide agilizar investigaciones sobre 25 denuncias

Octubre 28, 2025
#EnVivo. Diálogo por el Futuro Productivo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe

#EnVivo. Diálogo por el Futuro Productivo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe

Octubre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas