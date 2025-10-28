EnVivo. Diálogo por el Futuro Productivo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) lleva a cabo el foro “Diálogo por el Futuro Productivo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe”, un espacio de discusión y reflexión sobre el futuro productivo de estas regiones, luego de dos años de las históricas protestas mineras que marcaron la zona.

Expertos y líderes locales abordan temas clave como el impacto del cese minero, la minería responsable en Panamá, el papel de la comunicación en la desinformación, y los proyectos de desarrollo en la Comarca.

Entre los expositores se encuentran Antonio Fletcher, Maru Gálvez, Carlos Fabián Canosa Gómez y Josue Pedrol.