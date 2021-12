Epasa se reinventa, presenta proyectos y se muestra optimista del 2022

El Grupo Epasa, que edita los diarios Crítica, Panamá América y Día a Día, presentó a clientes de la casa editorial las innovaciones, productos y contenidos que desarrollarán en el 2022.

Fue una semana de intensas reuniones, en las que ambas partes se reencontraron tras dos años de pandemia y, en medio de conversaciones marcaron pautas para el año que pronto inicia.

La jornada fue personaliza para cumplir con todas las medidas de bioseguridad. El encuentro de amigos y socios comerciales, sirvió también como un intercambio de conocimiento sobre los planes publicitarios de cada uno de los invitados.

El gerente general del Grupo Epasa y anfitrión de este evento, indicó que el tiempo ha servido tanto a la editorial como a sus clientes para reinventarse, caminar de una forma hasta hace poco impensable. La editorial no ha detenido ni sus esfuerzos ni su trabajo. ¡Lo ha multiplicado!

Epasa aprovechó para agradecer personalmente a sus anunciantes, que gracias a ellos, los periódicos pudieron circular durante estos dos últimos años.

"Se redactaron las noticias, la rotativa no se detuvo y los anunciantes siguieron fieles a las publicaciones. Los tres ejes fundamentales en el engranaje de la producción de un medio de comunicación trabajaron unidos en cada una de las ediciones", dijo.

Ese apoyo conllevó también a Epasa a tender una mano a los cientos de emprendedores que nacieron durante la pandemia, beneficiándolos con anuncios gratuitos, que económicamente representaron más un millón de dólares.

El gerente de Epasa explicó que gracias a todo el poyo que recibió y que se brindó, el grupo editorial superó las expectativas de las cifras digitales, tanto de anunciantes y usuarios.

Por su parte, la Directora Comercial del Grupo Epasa, destacó que sobrevivir a la pandemia y experimentar nuevas formas de trabajo y comunicación, impulsaron a la editorial a generar frases inspiradoras para motivar a los panameños a seguir adelante.

"Estamos conscientes que todas las empresas han tenido que pasar el duro golpe que marcó la pandemia, por ello queremos contagiar y llenar de ánimo y esperanza a nuestra población.

"Porque no te has detenido", "Porque te has reinventado", "Porque has transformado tus ideas y tu marca", "Porque somos piezas claves para que Panamá se levante... tenemos un regalo para ti: orgánico, diferente y que colabora con la economía de nuestros emprendedores", son algunas de esas frases que impulsan a seguir adelante por el bien del país.