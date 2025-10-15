ERCE 2025: A prueba estudiantes en lectura, escritura y matemáticas

Un total de 275 escuelas oficiales y particulares en las 16 regiones educativas del país comenzaron esta semana la aplicación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2025, una evaluación internacional que mide los aprendizajes de estudiantes de tercer y sexto grado en las áreas de Lectura, Escritura y Matemática, además de Ciencias Naturales para el sexto grado.

En la Región Educativa de San Miguelito, la prueba se aplicó en 20 centros escolares, de los cuales cinco pertenecen al sector particular y 15 al oficial, con la participación de 997 estudiantes: 515 de tercer grado y 482 de sexto, según informó Aymeth Espinosa, directora regional de Educación.

Espinosa explicó que los grupos participantes son seleccionados de forma aleatoria por la Unesco, que posteriormente remite los listados al Ministerio de Educación (Meduca). Añadió que las pruebas son personalizadas y adaptadas al nivel de avance de los estudiantes, incluyendo a aquellos con necesidades educativas especiales.

Uno de los centros donde se aplicó la evaluación fue el Centro Educativo Estado de Israel. Su subdirectora, Ama Alvarado, indicó que el examen refleja una recopilación de conocimientos adquiridos desde primer hasta sexto grado. En este plantel, la evaluación se aplicó a 21 estudiantes de sexto grado.

Las escuelas seleccionadas incluyen zonas urbanas, rurales y comarcales, y se prevé la participación de más de 5,500 estudiantes de tercer grado y una cantidad similar en sexto grado. Además, se contempla la participación de más de 500 docentes y 275 directivos, quienes también responderán cuestionarios complementarios.

El ERCE 2025 incluye también cuestionarios de contexto dirigidos a estudiantes, familias, docentes y directivos, con el fin de identificar factores que influyen en el rendimiento escolar y aspectos del desarrollo socioemocional.

Este estudio, liderado por la Unesco, busca generar evidencia comparativa y rigurosa para apoyar la mejora de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, y facilitar la toma de decisiones informadas en materia de política pública educativa.