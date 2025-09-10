Nacional - 10/9/25 - 01:22 PM

Escándalo en la AIG: suspenden $9.4 millones y abren auditorías

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le suspendió un traslado de partida por $9.4 millones.

 

Por: Redacción / Crítica -

Luego que explotara el escándalo por posible corrupción en el uso de la plataforma LISTO, la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) ejecuta actualmente auditorías internas de todos los servicios brindados dentro de la institución para verificar que se realizaron adecuadamente.

"Si nosotros encontramos algún hallazgo dentro de esas auditorías, entonces lo remitimos a la Contraloría. A su vez, la Contraloría podrá hacer su respectiva revisión. Algunos de los procesos ya los hemos terminado, mientras que otros están en manos de la Contraloría y llevan su debido curso", destacó Fábrega.

Actualmente las autoridades realizan investigaciones relacionadas con la pasada administración de la AIG por el mal uso en la gestión de la plataforma LISTO, creada para la verificación de pagos del Vale Digital, becas del IFARHU, la beca universal y el Pase U.

Por este caso fue detenido el exdirector de la AIG, Luis Oliva, y tres personas más, entre ellas Janice Becerra y los empresarios Budy y Ralph Attie D’Jamous.

La aplicación había sido inhabilitada en febrero de 2024 y el informe señala que las investigaciones se iniciaron desde 2023.

Suspenden traslado

Mientras la AIG realiza sus auditorías internas, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le suspendió un traslado de partida por $9.4 millones, destinados al pago de contrataciones de la pasada administración, hasta que sean revisadas nuevamente.

Se trata de contratos para pagar a la empresa que presta el servicio del 311, la compañía que opera la nube gubernamental y la empresa que ofrece servicios al Sistema Penal Acusatorio para gestionar los casos.

Dentro del traslado de partida también estaba incluido el pago a la compañía vinculada con la plataforma que servía a Farmacias y Drogas y a la Agencia Panameña de Alimentos.

De acuerdo con Fábrega, estos contratos se heredaron de la administración pasada y deben estar debidamente sustentados. Serán revisados y presentados nuevamente ante la Comisión de Presupuesto.

"Lo que buscamos es poner al día todos estos servicios, de manera que el próximo año se pueda contar con más empresas que participen en una licitación de libre competencia", señaló.

 

 

