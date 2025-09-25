Eslovenia y Panamá buscan fortalecer sus relaciones

El mandatario José Raúl Mulino sostuvo una reunión bilateral con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc, donde acordaron fortalecer las relaciones entre ambos países, identificando puntos de interés mutuos como la conservación del medio ambiente y el sector logístico.

Durante este encuentro en el marco de la Asamblea General de la ONU, Mulino instó a su homóloga de Eslovenia a adherirse al tratado de neutralidad y funcionamiento del canal, como la fórmula para darle seguridad a esta ruta interoceánica que facilita el comercio internacional de manera abierta y neutral.

Además, se acordó que, a través de los enlaces diplomáticos, se iniciarán los acercamientos para que Eslovenia sea firmante del tratado de neutralidad del Canal de Panamá. Mulino y Pirc también resaltaron que tanto Panamá como Eslovenia han tenido muchos puntos de convergencia en su participación como Estado no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En tanto, el presidente invitó a Pirc a asistir al II Foro Económico de América Latina respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, en enero de 2026.