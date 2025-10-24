Establecen horarios especiales para bares y eventos durante fiestas de fin año

La Alcaldía de Panamá, a través del Decreto Alcaldicio N°012 del 13 de octubre de 2025, ha dispuesto un horario especial de funcionamiento para los centros de expendio de bebidas alcohólicas y eventos que impliquen el uso de equipos de sonido, con motivo de las festividades patrias y de fin de año.

El decreto busca regular las actividades comerciales, recreativas y sociales, asegurando el orden público y el respeto a las normas dentro del distrito capital.

De acuerdo con el decreto, los establecimientos con permisos nocturnos vigentes podrán operar hasta las 6:00 a.m. en las siguientes fechas: 3, 4 y 5 de noviembre; 9, 27 y 28 de noviembre; 7 de diciembre; y el 24 y 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, este horario será aplicable a eventos con permisos especiales que incluyan el uso de equipos de sonido, como conciertos o celebraciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Los establecimientos que cumplan con las disposiciones del Decreto Alcaldicio N°012 de 23 de diciembre de 2024 estarán exentos de estas restricciones horarias.

La Policía Municipal, en colaboración con inspectores y jueces comunitarios, será responsable de hacer cumplir las nuevas disposiciones, con el respaldo de la Fuerza Pública si fuera necesario.

Este decreto entra en vigor a partir de su promulgación.

