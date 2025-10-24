Nacional - 24/10/25 - 11:11 AM

Establecen horarios especiales para bares y eventos durante fiestas de fin año

De acuerdo con el decreto, los establecimientos con permisos nocturnos vigentes podrán operar hasta las 6:00 a.m. en las siguientes fechas: 3, 4 y 5 de noviembre; 9, 27 y 28 de noviembre; 7 de diciembre; y el 24 y 31 de diciembre de 2025.

 

Por: Redacción / Web -

La Alcaldía de Panamá, a través del Decreto Alcaldicio N°012 del 13 de octubre de 2025, ha dispuesto un horario especial de funcionamiento para los centros de expendio de bebidas alcohólicas y eventos que impliquen el uso de equipos de sonido, con motivo de las festividades patrias y de fin de año.

El decreto busca regular las actividades comerciales, recreativas y sociales, asegurando el orden público y el respeto a las normas dentro del distrito capital.

De acuerdo con el decreto, los establecimientos con permisos nocturnos vigentes podrán operar hasta las 6:00 a.m. en las siguientes fechas: 3, 4 y 5 de noviembre; 9, 27 y 28 de noviembre; 7 de diciembre; y el 24 y 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, este horario será aplicable a eventos con permisos especiales que incluyan el uso de equipos de sonido, como conciertos o celebraciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Los establecimientos que cumplan con las disposiciones del Decreto Alcaldicio N°012 de 23 de diciembre de 2024 estarán exentos de estas restricciones horarias.

La Policía Municipal, en colaboración con inspectores y jueces comunitarios, será responsable de hacer cumplir las nuevas disposiciones, con el respaldo de la Fuerza Pública si fuera necesario.

Te puede interesar

Atención y mejoras: Supervisan unidades de salud en Portobelo y Sabanitas

Atención y mejoras: Supervisan unidades de salud en Portobelo y Sabanitas

 Octubre 24, 2025
Adelantan el "chen chen" a jubilados por las Fiestas Patrias

Adelantan el "chen chen" a jubilados por las Fiestas Patrias

 Octubre 24, 2025
Establecen horarios especiales para bares y eventos durante fiestas de fin año

Establecen horarios especiales para bares y eventos durante fiestas de fin año

 Octubre 24, 2025
Sospechoso de homicidio en Chepo se entrega a las autoridades

Sospechoso de homicidio en Chepo se entrega a las autoridades

 Octubre 24, 2025
Tormenta Tropical Melissa podría desatar lluvias intensas en costas de Panamá

Tormenta Tropical Melissa podría desatar lluvias intensas en costas de Panamá

 Octubre 24, 2025

Este decreto entra en vigor a partir de su promulgación.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas