Nacional - 17/11/25 - 01:00 PM

Estación de bomberos de San Carlos lucha contra la falta de recursos

Batista detalló que se está trabajando en la compra de nuevos vehículos y equipos especializados.

 

Por: Eric Montenegro -

La estación de bomberos "Mario H. Aguilar", del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, celebra recientemente 56 años de servicio. A pesar de su larga trayectoria, la modernización de equipos e instalaciones, así como el nombramiento de más personal, se presentan como sus principales desafíos.

Tomás Batista, secretario general del BCBRP, subrayó que una de las principales preocupaciones de esta estación es cómo hacer frente a los incendios que podrían originarse en los complejos habitacionales de la zona, un fenómeno creciente en el distrito. Actualmente, la estación cuenta con dos vehículos de extinción de incendios que, debido a su antigüedad, presentan limitaciones operativas.

Para abordar estas necesidades, Batista detalló que se está trabajando en la compra de nuevos vehículos y equipos especializados. En enero de 2025, el patronato del BCBRP aprobó una inversión de $25,481,641.58 para la adquisición de nuevos equipos, vehículos, tecnología y mejoras en diversas estaciones de bomberos. De este monto, $21,433,000 se destinarán a la compra de 20 nuevos vehículos de extinción.

Además de la renovación de equipos, el BCBRP también está tomando medidas para reforzar la dotación de personal, especialmente en la Dirección de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE). Esta área es clave para atender emergencias en una zona como San Carlos, que no solo enfrenta riesgos de incendios, sino también de siniestros viales debido a su ubicación estratégica y extensa franja de playa.

Con estos esfuerzos, se busca garantizar una respuesta más eficaz y eficiente ante cualquier emergencia, mejorando la seguridad y protección de la comunidad en el distrito de San Carlos y sus alrededores.
 

Te puede interesar

Estación de bomberos de San Carlos lucha contra la falta de recursos

Estación de bomberos de San Carlos lucha contra la falta de recursos

 Noviembre 17, 2025
EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie

EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie

 Noviembre 17, 2025
Se desprenden parasoles en policlínica de San Miguelito: No hubo heridos

Se desprenden parasoles en policlínica de San Miguelito: No hubo heridos

 Noviembre 17, 2025
IMA realizará Naviferias simultáneas desde el 2 de diciembre

IMA realizará Naviferias simultáneas desde el 2 de diciembre

 Noviembre 17, 2025
Contralor: “Impunidad sigue reinante” mientras avanza cautelación de bienes

Contralor: “Impunidad sigue reinante” mientras avanza cautelación de bienes

 Noviembre 17, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos