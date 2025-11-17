Estación de bomberos de San Carlos lucha contra la falta de recursos

La estación de bomberos "Mario H. Aguilar", del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, celebra recientemente 56 años de servicio. A pesar de su larga trayectoria, la modernización de equipos e instalaciones, así como el nombramiento de más personal, se presentan como sus principales desafíos.

Tomás Batista, secretario general del BCBRP, subrayó que una de las principales preocupaciones de esta estación es cómo hacer frente a los incendios que podrían originarse en los complejos habitacionales de la zona, un fenómeno creciente en el distrito. Actualmente, la estación cuenta con dos vehículos de extinción de incendios que, debido a su antigüedad, presentan limitaciones operativas.

Para abordar estas necesidades, Batista detalló que se está trabajando en la compra de nuevos vehículos y equipos especializados. En enero de 2025, el patronato del BCBRP aprobó una inversión de $25,481,641.58 para la adquisición de nuevos equipos, vehículos, tecnología y mejoras en diversas estaciones de bomberos. De este monto, $21,433,000 se destinarán a la compra de 20 nuevos vehículos de extinción.

Además de la renovación de equipos, el BCBRP también está tomando medidas para reforzar la dotación de personal, especialmente en la Dirección de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE). Esta área es clave para atender emergencias en una zona como San Carlos, que no solo enfrenta riesgos de incendios, sino también de siniestros viales debido a su ubicación estratégica y extensa franja de playa.

Con estos esfuerzos, se busca garantizar una respuesta más eficaz y eficiente ante cualquier emergencia, mejorando la seguridad y protección de la comunidad en el distrito de San Carlos y sus alrededores.

