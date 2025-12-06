Sucesos - 06/12/25 - 10:46 AM

Muerto por accidente de tránsito en Colón

Según los reportes, el conductor perdió el control y fue a dar contra un objeto fijo, frente a un local comercial en la comunidad Alborada.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Un hombre perdió la vida la mañana de este sábado, producto de un accidente de tránsito en la carretera Panamá-Colón, a la altura del corregimiento de Cativá.

Al parecer, el conductor perdió el control y fue a dar contra un objeto fijo, frente a un local comercial, por los predios de la comunidad Alborada.

Del impacto, la camioneta color negra quedó destruida en su parte frontal.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del tránsito para hacer la investigación del caso y dar paso a los funcionarios del Ministerio Público para hacer el levantamiento del cuerpo y su traslado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón.

