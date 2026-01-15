Nacional - 15/1/26 - 12:00 AM

Estados Unidos evalúa incluir a Panamá entre los países que no requieren visa

Panamá y EE.UU. fortalecen su diálogo bilateral, abordando cooperación en seguridad y reconocimiento al liderazgo del presidente José Raúl Mulino en la región.

 

Por: Redacción EFE -

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, afirmó este miércoles que las relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos “se encuentran en un momento muy dulce”, con un diálogo fluido y respetuoso” tras la reunión que sostuvo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington, D.C.

Durante la reunión bilateral se abordaron temas de interés regional, como la situación en Venezuela, y temas bilaterales clave, como la cooperación en materia de seguridad, informó Martínez-Acha desde la capital estadounidense.

En el encuentro también se trató la posibilidad de que Panamá sea considerado en el futuro para ingresar a Estados Unidos sin visa, aunque el canciller aclaró que se trata aún de un análisis y no de una decisión tomada.

Rubio, según fuentes oficiales, reconoció el liderazgo del presidente panameño, José Raúl Mulino, en la región y destacó la colaboración en distintos temas de interés común.

En contraste con las relaciones tensas vividas en 2025, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump cuestionó la influencia de China en el Canal de Panamá, ambos gobiernos han colocado énfasis en reforzar el diálogo diplomático, la cooperación en seguridad y temas de interés hemisférico.

Este acercamiento se da en medio de un contexto regional complejo y representa un potencial avance en la relación bilateral, especialmente en lo relativo a cooperación estratégica y movilidad internacional, temas que seguirán siendo observados de cerca por la opinión pública y los sectores económicos.

