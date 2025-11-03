Estados Unidos felicita a Panamá por su 122º aniversario de independencia

En el marco del Día Nacional de Panamá, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, extendió este lunes un mensaje de felicitación al pueblo panameño por sus 122 años de independencia.

En su declaración, Rubio destacó que, bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino, ambas naciones han fortalecido los lazos bilaterales, avanzando hacia un futuro más seguro y próspero.



Subrayó que Panamá se ha consolidado como un aliado estratégico de Estados Unidos, liderando esfuerzos regionales clave en temas como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el manejo de la migración ilegal, aspectos cruciales para la estabilidad de toda la región.

"Juntos, nuestras naciones comparten la responsabilidad de proteger la seguridad del Canal de Panamá, una vía crucial para el comercio global, que impacta a millones de personas todos los días", expresó Rubio.

El Secretario de Estado también resaltó la importancia de la histórica relación entre ambos países, y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con Panamá para enfrentar desafíos globales, como las amenazas a los valores democráticos y la libertad.

"Estados Unidos se une a nuestros amigos y socios en Panamá para conmemorar esta significativa fecha", concluyó Rubio.