Estados Unidos revoca visa a Roberto Ruiz Díaz

Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde en licencia de la ciudad de Panamá, ha sido informado esta semana de la revocatoria de su visa por parte de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. 
 

A pesar de la notificación, Ruiz Díaz minimizó el hecho, afirmando que no hubo inconvenientes durante su reciente viaje a Los Ángeles, California, entre el 5 y el 11 de noviembre, donde transcurrió sin novedades migratorias.

Según Ruiz Díaz, la revocatoria de su visa fue comunicada por la embajada en un mensaje recibido este viernes. En el mismo, se le solicitó presentar su visa en la sección consular de la embajada el próximo 26 de noviembre para su cancelación física. Además, se le dio la oportunidad de discutir su caso directamente con las autoridades consulares.

El documento, firmado por la embajada, aclara que, aunque la visa sea devuelta físicamente o no, "ha sido legalmente revocada" y, por lo tanto, ya no podrá ser utilizada para ingresar a Estados Unidos. También se informa que tanto las aerolíneas nacionales como internacionales han sido notificadas sobre la revocación, y que la decisión es "inapelable". No obstante, se le ofrece la posibilidad de solicitar una nueva visa en el futuro, aunque sin garantías de aprobación.

En cuanto a las razones de la revocatoria, Ruiz Díaz señaló que la medida está vinculada a su postura crítica frente al memorándum de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos. 
 

El vicealcalde en licencia había expresado su desacuerdo con el acuerdo, aunque se había aclarado previamente que dicho memorándum no afecta la soberanía de Panamá ni contempla la instalación de bases militares en el país.
 

