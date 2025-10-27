Estampida en concierto urbano en el Figali deja varios heridos

Panamá. Lo que debía ser una noche de música terminó en caos. Durante un concierto de un artista urbano en el Centro de Convenciones Figali, se registró una estampida humana cuando cientos de personas intentaban entrar al evento.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCBRP) informó que el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del sábado, justo cuando el público esperaba la llegada del cantante. Varios asistentes resultaron heridos al ser empujados por la multitud desesperada por ingresar.

El teniente coronel Cirilo Castillo, de la DINASEPI, explicó que el evento tenía todos los permisos y que los organizadores habían contratado tres ambulancias y diez unidades de bomberos para atender cualquier emergencia dentro del local.

A pesar de eso, la situación se salió de control en la entrada. El BCBRP pidió a los organizadores y fanáticos mantener el orden en este tipo de espectáculos para evitar tragedias.