Nacional - 27/10/25 - 04:02 PM

Estampida en concierto urbano en el Figali deja varios heridos

El teniente coronel Cirilo Castillo, de la DINASEPI, explicó que el evento tenía todos los permisos

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá. Lo que debía ser una noche de música terminó en caos. Durante un concierto de un artista urbano en el Centro de Convenciones Figali, se registró una estampida humana cuando cientos de personas intentaban entrar al evento.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCBRP) informó que el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del sábado, justo cuando el público esperaba la llegada del cantante. Varios asistentes resultaron heridos al ser empujados por la multitud desesperada por ingresar.

El teniente coronel Cirilo Castillo, de la DINASEPI, explicó que el evento tenía todos los permisos y que los organizadores habían contratado tres ambulancias y diez unidades de bomberos para atender cualquier emergencia dentro del local.

A pesar de eso, la situación se salió de control en la entrada. El BCBRP pidió a los organizadores y fanáticos mantener el orden en este tipo de espectáculos para evitar tragedias.

Te puede interesar

Panamá refuerza derechos de las mujeres con nuevo Instituto Nacional

Panamá refuerza derechos de las mujeres con nuevo Instituto Nacional

 Octubre 27, 2025
Asamblea aprueba presupuesto de $34,901 millones para 2026

Asamblea aprueba presupuesto de $34,901 millones para 2026

 Octubre 27, 2025
Canal invertirá $2,600 millones en dos nuevos puertos: obras arrancan en 2026

Canal invertirá $2,600 millones en dos nuevos puertos: obras arrancan en 2026

 Octubre 27, 2025
AMP refuerza seguridad marítima por fiestas patrias: 134 inspectores en acción

AMP refuerza seguridad marítima por fiestas patrias: 134 inspectores en acción

 Octubre 27, 2025
ATTT lanza sistema exprés para registrar boletas en línea

ATTT lanza sistema exprés para registrar boletas en línea

 Octubre 27, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas