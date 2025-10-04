Este lunes abren inscripciones para vender en fiestas patrias

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Servicios a la Comunidad, anunció que el próximo lunes 6 de octubre iniciará el periodo para la entrega de formularios destinados a microempresarios que deseen obtener permisos de venta durante las fiestas patrias.

En esta jornada se otorgarán 130 cupos, y la entrega comenzará a las 8:00 a.m. en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.

Próximos pasos del proceso:

El 15 de octubre se realizará el pago correspondiente en la Ventanilla Única.

El 28 de octubre se entregarán los permisos provisionales.

Requisitos para los interesados:

-Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi.

-Copia de la cédula.

-Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde).

-Paz y salvo municipal con un valor de $1.

Montos a pagar:

-Municipio: $10

-Ministerio de Salud (MINSA): $10

-Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Panamá (AAUD): $10

-Bomberos: $50 (solo para quienes manipulen alimentos inflamables).

