Este lunes abren inscripciones para vender en fiestas patrias
En esta jornada se otorgarán 130 cupos, y la entrega comenzará a las 8:00 a.m. en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.
La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Servicios a la Comunidad, anunció que el próximo lunes 6 de octubre iniciará el periodo para la entrega de formularios destinados a microempresarios que deseen obtener permisos de venta durante las fiestas patrias.
En esta jornada se otorgarán 130 cupos, y la entrega comenzará a las 8:00 a.m. en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.
Próximos pasos del proceso:
El 15 de octubre se realizará el pago correspondiente en la Ventanilla Única.
El 28 de octubre se entregarán los permisos provisionales.
Requisitos para los interesados:
-Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi.
-Copia de la cédula.
-Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde).
-Paz y salvo municipal con un valor de $1.
Montos a pagar:
-Municipio: $10
-Ministerio de Salud (MINSA): $10
-Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Panamá (AAUD): $10
-Bomberos: $50 (solo para quienes manipulen alimentos inflamables).