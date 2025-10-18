Este lunes inician trabajos nocturnos en el Puente de Las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que a partir de este lunes 20 de octubre y hasta el 31 de octubre se realizarán trabajos de reparación en la rodadura de losa del Puente de Las Américas.

Las labores se desarrollarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., como parte del proyecto de “Mantenimiento y Evaluación del Puente de Las Américas”.

El MOP hace un llamado a los conductores a manejar con precaución, mantener una velocidad adecuada en la zona de trabajo y respetar todas las señalizaciones instaladas, con el objetivo de evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios.