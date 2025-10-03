Estudiantes de Colón, Darién y Tortí recibirán pago del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará la próxima semana con el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

En esta segunda etapa del proceso, se realizará el desembolso a los estudiantes de la provincia de Colón, Darién y la comunidad de Tortí, distrito de Chepo.

Las fechas de pago se distribuirán de la siguiente manera:

Provincia de Colón: del 6 al 10 de octubre, y del 13 al 16 de octubre.

Provincia de Darién: del 6 al 10 de octubre.

Tortí, distrito de Chepo: del 6 al 9 de octubre, y el 14 de octubre.

El IFARHU informó que el cronograma completo para el resto del país, incluyendo fechas, horarios y centros de pago, estará disponible en su sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa

Este segundo desembolso supera los 84 millones de balboas y beneficiará a aproximadamente 771,000 estudiantes a nivel nacional.