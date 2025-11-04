Estudiantes de comunidades apartadas celebran con orgullo el Mes de la Patria

En un ambiente festivo y lleno de fervor patriótico, la comunidad educativa de la Escuela de Gandona, ubicada en el corregimiento de Salud, distrito de Chagres, en la Costa Abajo de Colón, se unió para celebrar el mes de la Patria.

La institución se engalanó con banderas tricolores, y la jornada estuvo marcada por una serie de actividades que reflejaron el orgullo nacional. Los sonidos de los aplausos y las notas del himno nacional se fusionaron con el aire festivo que invadió todo el entorno de la escuela.

Los estudiantes, ataviados con trajes típicos y rostros pintados con los colores patrios, encabezaron los actos cívicos que resaltaron el valor de las festividades en honor a la Patria. Estos momentos fueron seguidos por la participación de los docentes y la comunidad en diversas actividades recreativas y culturales.

Una de las partes más esperadas de la celebración fue el festín gastronómico. Tras los actos cívicos, la festividad continuó con un banquete de la comida típica panameña. Los asistentes disfrutaron de una sopa de carne reconfortante, carne guisada con arroz y ensalada de papa. Además, se ofrecieron otros platillos tradicionales como el juego de comelona, el palo encebado y el rallado de coco, que completaron la jornada de unidad y alegría.

Sin embargo, detrás de la celebración y el colorido ambiente, se encuentra una realidad que no puede pasar desapercibida. La comunidad de Gandona enfrenta serias dificultades, como la falta de servicio eléctrico y el mal estado de los caminos de acceso, lo que dificulta la movilidad y el desarrollo en la región.

A pesar de los desafíos, la comunidad educativa de Gandona sigue demostrando su resiliencia y su amor por la patria, creando un ambiente festivo y de unidad que fortalece los lazos entre los miembros de la comunidad.

