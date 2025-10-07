Estudiantes regresan a las aulas del José Morgan en Colón

Estudiantes del colegio José Morgan, en la provincia de Colón, regresaron finalmente a sus aulas luego de un período de ausencias que había generado preocupación entre docentes y autoridades educativas.



Según se informó en conferencia de prensa, la mayoría de los estudiantes ya está asistiendo con normalidad, aunque todavía se registran casos aislados de inasistencia.



Padres de familia hicieron un llamado a que todos los alumnos retomen sus estudios de forma constante, mientras que las autoridades educativas recalcaron la importancia de no perder más días de clases en la recta final del año escolar.



El regreso a clases se da en medio de esfuerzos por garantizar un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje, tras varios retrasos que afectaron el calendario académico en este plantel colonense.