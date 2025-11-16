Nacional - 16/11/25 - 11:58 AM

Estudiantes se lucen en lectura comprensiva durante concurso nacional

Este año, la Red Nacional de Docentes de Español escogió a los destacados de cada categoría, usando textos panameños.

 

Por: Redacción / Crítica -

En este país sí hay talento, y quedó demostrado con los más de 56 mil estudiantes que participaron en el Tercer Concurso Nacional de Comprensión Lectora, organizado por el Meduca.  La actividad busca que los jóvenes lean más, entiendan mejor y, sobre todo, se enamoren de las historias.

Este año, la Red Nacional de Docentes de Español escogió a los destacados de cada categoría, usando textos panameños como Desertores de Ramón H. Jurado, La Boina Roja de Rogelio Sinán y cuentos del FESTICREC 2012 para los más pequeños.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que “se trata de enseñar de una manera diferente. Aquí participaron todos los niños del país; solo han venido los mejores, pero todos los niños leyeron"

Molinar indicó que "un aporte del fracaso de un estudiante es que no entienden lo que leen o no saben comunicar lo que aprenden. ¿Cómo se enseña eso? Leyendo, comunicando lo que se aprende, y si lo hacemos de una manera divertida, lo disfrutan más”.

Los campeones por categoría

  • Jardín de Infancia: Yaikellys Cortez (San Miguelito) – El Cerdito Volador, de Pablo Jesús Moreno.
  • 1° y 2° grado: Mariángel Alvarado (Herrera) – El Periquito que quería ser rojo, de Alba Camilo.
  • 3° y 4° grado: Valeria González (Panamá Oeste) – Con Sabor a Campo, de Darío Domínguez.
  • 5° y 6° grado: Joshua Hidalgo (Veraguas) – Fantasía en el Bosque, de Hercilia Castillo.
  • Premedia: Alfonso Miranda (Bocas del Toro) – La Boina Roja, de Rogelio Sinán.
  • Media: Christine Estrada (Panamá Norte) – Desertores, de Ramón H. Jurado.

Érida Morales, de la Red de Docentes de Español, recordó que la comprensión lectora es clave para que un estudiante no se pierda en ninguna materia, porque quien sabe analizar, inferir y entender, camina firme en cualquier clase.

Por su parte, el propio Arístides Royo Sánchez, creador del concurso, celebró que ahora la competencia alcanza desde los más chiquititos hasta los de Media, abriendo puertas para que todos entren al mundo de la lectura.

Los pelados ganadores y sus asesores recibieron premios e incentivos de distintas redes educativas y aliados. Los tres primeros de Media se llevaron premios en efectivo: B/.1,000, B/.500 y B/.300, cortesía del doctor Arístides Royo Sánchez.

Al final, entre aplausos, papás orgullosos, maestros emocionados y directores presentes, quedó una sensación poderosa: cuando un estudiante aprende a leer bien, nadie lo para.

Te puede interesar

Lluvias azotan Azuero: deslizamientos, vías rotas y casas bajo el agua

Lluvias azotan Azuero: deslizamientos, vías rotas y casas bajo el agua

 Noviembre 16, 2025
Estudiantes se lucen en lectura comprensiva durante concurso nacional

Estudiantes se lucen en lectura comprensiva durante concurso nacional

Noviembre 16, 2025
Mulino: Hay déficit de médicos en el país

Mulino: Hay déficit de médicos en el país

Noviembre 16, 2025
Panamá sigue creciendo… pero cada vez se siente menos en la calle

Panamá sigue creciendo… pero cada vez se siente menos en la calle

 Noviembre 16, 2025
Lanzan guía digital para frenar el robo de ganado

Lanzan guía digital para frenar el robo de ganado

 Noviembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría