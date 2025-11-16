Estudiantes se lucen en lectura comprensiva durante concurso nacional

En este país sí hay talento, y quedó demostrado con los más de 56 mil estudiantes que participaron en el Tercer Concurso Nacional de Comprensión Lectora, organizado por el Meduca. La actividad busca que los jóvenes lean más, entiendan mejor y, sobre todo, se enamoren de las historias.

Este año, la Red Nacional de Docentes de Español escogió a los destacados de cada categoría, usando textos panameños como Desertores de Ramón H. Jurado, La Boina Roja de Rogelio Sinán y cuentos del FESTICREC 2012 para los más pequeños.



La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que “se trata de enseñar de una manera diferente. Aquí participaron todos los niños del país; solo han venido los mejores, pero todos los niños leyeron"



Molinar indicó que "un aporte del fracaso de un estudiante es que no entienden lo que leen o no saben comunicar lo que aprenden. ¿Cómo se enseña eso? Leyendo, comunicando lo que se aprende, y si lo hacemos de una manera divertida, lo disfrutan más”.

Los campeones por categoría

Jardín de Infancia: Yaikellys Cortez (San Miguelito) – El Cerdito Volador, de Pablo Jesús Moreno.

Érida Morales, de la Red de Docentes de Español, recordó que la comprensión lectora es clave para que un estudiante no se pierda en ninguna materia, porque quien sabe analizar, inferir y entender, camina firme en cualquier clase.

Por su parte, el propio Arístides Royo Sánchez, creador del concurso, celebró que ahora la competencia alcanza desde los más chiquititos hasta los de Media, abriendo puertas para que todos entren al mundo de la lectura.

Los pelados ganadores y sus asesores recibieron premios e incentivos de distintas redes educativas y aliados. Los tres primeros de Media se llevaron premios en efectivo: B/.1,000, B/.500 y B/.300, cortesía del doctor Arístides Royo Sánchez.

Al final, entre aplausos, papás orgullosos, maestros emocionados y directores presentes, quedó una sensación poderosa: cuando un estudiante aprende a leer bien, nadie lo para.