Nacional - 22/9/25 - 02:42 PM

Evacúan hospital en Bocas del Toro por cortocircuito

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Salud (Minsa), región de Bocas del Toro, informó que este lunes a las 9:04 a.m. se registró un incidente en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón, ubicado en Isla Colón, que obligó a evacuar preventivamente a pacientes, personal médico y administrativo.

El suceso fue provocado por un cortocircuito en el transformador de una lámpara fluorescente, lo que generó una intensa emanación de humo en la sala de espera de consulta externa.

Tras el incidente, se notificó de inmediato al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, estación Isla Colón, cuyos miembros acudieron al lugar y procedieron a ventilar el área afectada. Posteriormente, se trasladó la atención médica de los usuarios a otra sala del hospital, mientras se inició el proceso de limpieza de la zona afectada.

El Minsa aseguró que la seguridad de los pacientes y colaboradores es su máxima prioridad y que la atención médica continuará con normalidad en todas las áreas del hospital, excepto en aquellas donde se requieran labores de mantenimiento o limpieza extraordinaria.
 

