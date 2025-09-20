Nacional - 20/9/25 - 09:58 AM

Evalúan regreso de desfiles patrios al centro de Colón

Desde 2016, los desfiles no se han desarrollado en la urbe colonense, sino en el corredor de Colón, debido a los trabajos de renovación urbana.

 

 El próximo 3 de octubre se llevará a cabo una reunión con miembros de la junta técnica de Colón para analizar la viabilidad de que los desfiles patrios se realicen nuevamente dentro de la ciudad. 

Además, en los últimos años se mantuvo esta decisión por motivos de seguridad y por el mal estado de varios edificios en la avenida Bolívar, tradicional escenario de los desfiles estudiantiles.

 En la toma de decisiones participarán representantes del Ministerio de Educación, la Policía Nacional, la administración de la Zona Libre de Colón, el Sinaproc y otras instituciones. 

La ruta propuesta contempla que la formación comience en el área del Colegio José Guardia Vega, continúe a lo largo del Paseo Marino y avance por la Avenida Central hasta la calle 11, cerca del Mercado Público. 

Armando Smith, de 46 años, considera ideal el regreso de los desfiles al centro de Colón, aunque señala que las autoridades deben evaluar las condiciones de la avenida Bolívar, debido a los lotes baldíos y edificios abandonados en esa zona.

