Exigen investigación por orden de mantenimiento en el Moscote

Padres de familia del Instituto José Dolores Moscote han manifestado su preocupación y exigido una investigación a las autoridades del Ministerio de Educación, luego de que trascendiera una supuesta orden emitida por la dirección del plantel, en la que se instruye a los profesores consejeros y estudiantes a devolver las aulas escolares en las mismas condiciones en las que fueron recibidas al inicio del año escolar.

En una circular firmada por la dirección del instituto, se sugiere que la pintura y limpieza de los salones debe realizarse antes del 1 de diciembre. Además, se detallan los colores específicos de las pinturas y se proporcionan los códigos correspondientes para la compra de los materiales necesarios.

Los padres de familia han rechazado esta medida, argumentando que los costos del mantenimiento no deben recaer sobre los estudiantes ni sus familias.



En su opinión, los recursos para este tipo de reparaciones deben provenir del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), que está destinado para el mantenimiento de las infraestructuras educativas.

Los afectados consideran que esta medida es arbitraria y una extralimitación de funciones por parte de la dirección del colegio. Por ello, han solicitado una investigación por parte del Ministerio de Educación para aclarar la legalidad y la justificación de esta medida.

