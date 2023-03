Expos: Bucas exhibiciones, gangas para algunos y muchos desaciertos

Desde el pasado martes y hasta hoy se desarrolló en el Panama Convention Center, ubicado en Amador, la Expo Turismo, Expo Logística y Expocomer, en la que se reunieron más de 600 empresas de unos 32 países de América Latina, el Caribe, Europa, África y Asia.

LEE TAMBIÉN: Escuela de Alemania en medio de la violencia e inseguridad

Publicidad

El objetivo tal como se ha mencionado era el de establecer contactos de negocios y de intercambio comercial, hasta ahí todo normal como cualquier narración, pero por supuesto hay que contar las cosas como son. Hay que priorizar los beneficios de su realización y aclarar que no todo es como se pinta, porque a pesar de la gran afluencia hay detalles obvios que no se pueden dejar pasar por nada del mundo.

Inicio mencionado que este centro de convenciones resulta atractivo para el que llega en vehículo, se puede notar que hay mucho espacio con un gran lobby, también amplios estacionamientos, mucha seguridad en la zona, guardias de tránsito y vallas perimetrales alrededor de los estacionamientos del lugar, sin embargo, para el que va a pie o en bus, se vuelve un serio problema al punto que debes saltar cerca como si fueras un atleta olímpico.

Y ojo, esto se debe a que muchos no quieren pagar por un taxi, porque debido al tranque se forma para allá, de una empiezan a especular con precios exagerados y desean irse en buses. Además, al consultar sobre un medio de transporte, personal encargado de la organización indicó que sí había, pero al corroborar en la entrada nadie sabía dar una razón del tema.

Se debe destacar que al unir tres actividades, así como seminarios, exposiciones, un área de buffet en el mismo lobby, zonas para registrarse y comprar boletos para entrar no hay problemas, pero debe haber más orden para agilizar la entrada de los visitantes. En repetidas ocasiones se podía notar que los asistentes no sabían que debían pagar $15 dólares para ingresar y mucho menos entendían el procedimiento.

Otro tema con irregularidades, fue el de las máquinas para pedir comida, simplemente eran un enredo y eso conociendo ya la tecnologia. En este punto muchos dirán, ok, es solucionable porque hay algunos jóvenes que guían, pero había pocos y a la hora de retirar la comida se hacían largas filas.Para rematar algunos visitantes extranjeros de saco y corbata decidieron irse a comer a otro lado y evitar ese despelote.

¿Qué hay de las exhibiciones?

Tal como se había mencionado todo se desarrolló en unos 15,500 metros cuadrados, en la que había exhibidos productos alimenticios, bebidas, productos agropecuarios, textiles, ropa, accesorios, tecnología y electrónicos de muchos países de todas partes del mundo.

Lamentablemente la entrada al salón no era muy vistosa, por ser muy muy estrecha, y con una mesa de una entidad en la que las personas se la pasan hablando sin hacer algo en específico por lo que solo ocupaba espacio que se podía aprovechar para algo más o hacer una entrada más bonita, además, a un costado muy mal escondidos había botes de basura, por lo que lo primero que quieres hacer es entrar rápido y ver el plato fuerte que son los pabellones y stands.

#NacionalCri Hoy se realizó la inauguración de Expocomer 2023 en el Centro de Convenciones de Amador. A esta hora hay exposiciones de diferentes países. Esto será hasta el 30 de marzo. pic.twitter.com/rlmbjoSDK2 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 28, 2023

Respecto a la distribución de espacios, es algo de 50 y 50, porque por un lado tenían una buena dimensión para distribuir todo, pero a la hora que las personas se aglomeran en un sector, se quedaba pequeño o tapaban a alguno que esté al frente.

El sector estuvo dividido en tres áreas iniciando con Expocomer, en la que había empresas de alimentos, bebidas y productos agropecuarios; textiles, ropa y accesorios; tecnología y electrónicos, y de equipos e insumos médicos, aunque en ocasiones los pasillos son algo estrechos. Expoturismo le seguía en la mitad con expositores y compradores de las áreas de turismo de reuniones, convenciones y eventos; en ocio, aventuras y productos multidestino.

Y en la Expologística al final se encontraban unas 100 empresas y expositores nacionales e internacionales así como compradores de 10 países relacionados con servicios marítimos, navieras, agentes de cargas, puertos, aduanas, depósitos, transportes, consolidadores, desarrolladores de software, entre otros.

¿Qué hay de los pabellones?

Sin duda alguna, China contó con el pabellón más grande ocupando 186 módulos de los 500 de la tradicional exhibición anual, participando, entre otras, las provincias de Guangdong y Zhejiang, esta última ha estado desde 2002 participando en forma muy activa y con gran número de empresas.

Por otro lado, también está México. Este año Acapulco tiene presencia con la exposición y degustación del chilate, dulces típicos de coco y el adobo rojo con el que se cocina el pescado a la talla.

Además de los productos de Acapulco, se promociona la actividad turística en otras entidades como Yucatán y el Estado de México, que ofertan artículos como bolsos, zapatos, piñatas y camisas de lino para los visitantes. Se prevé vender el destino, conseguir grupos de panameños que viajen al puerto y lograr un vuelo directo de Panamá.

Guatemala también destaca con Amazonian (que produce productos alimenticios a partir de frutas exóticas como açaí, acerola, guaraná y pitaya), Alimentos Ya Está (además de snacks, ofrece una variedad de frutas y vegetales en conserva, pulpa y congelados) y Grupo Texmodas (producción de textiles y ropa de cama). De la misma manera Cuba también llama la atención, con congresos, presentaciones y ruedas de negocios, además, se destacó en la inauguración que para gestionar oportunidades negocios cubanos con la Zona Libre de Colón. Esto también aplicaba para el espacio de Turquía que tenía en su haber mucha industria alimenticia, productos para el hogar y también en la promoción de muchas empresas.

Dentro de las actividades que llamaron la atención fue la realización de Ella Invierte 2.0, enfocado dotar de herramientas financieras para crear un presupuesto que se ajuste a tu estilo de vida, el mindset para obtener la libertad financiera, los trucos o hacks para obtener mayores ingresos y bajar deudas; así como los pasos a seguir para realizar inversiones para llegar a tu primer millón en el sector inmobiliario, un foro de salud, así como otros eventos y la realización del Panamá Fashion Forum relacionado a la moda.

Entre las curiosidades que se pudo notar, es que si iban como simples compradores de productos, encontrarían gangas, porque había un espacio en el que vendían ropa barata, jabones a bajos precios, utensilios para el hogar y artículos que no tendrían nada que envidiarle a un supermercado. Esto en varios espacios de distintos países que allí estaban aglomerados.

¿Hubos quejas?

Debemos mencionar que sí, empezando por el sector asiático. No todos, pero en varios locales no hablaban ni español y mucho menos inglés, por lo que tocaba usar un lenguaje de señas o de plano mejor irse, por la falta de un traductor. Pasadas las 3 de la tarde era defiéndete como puedas, aunque la culpa no fuera de ellos.

Segundo, el espacio para eventos bailables o la degustación de alimentos se quedaba pequeña, por no decir que afectaba o le tapaba la visibilidad a algunos stands por estar demasiado pegados.

Un punto que no se puede dejar pasar es que el martes a eso de las 7 de la noche, cuando todo terminó, tocó ver a personas de España, Inglaterra, Estados Unidos y Jamaica, salir caminando a esperar un bus en la parada que queda cerca, debido a la falta de un transporte, y para rematar, en plena oscuridad, quedando expuestos a que alguien les robara.

"¿Cómo salgo de aquí? ¿Hay buses, esa parada se ve peligrosa? ¿Me puedo ir con ustedes?", fueron las declaraciones de este grupo de personas al periodista de este medio, que también esperaba bus.

Afortunadamente, luego de unos 25 minutos en ese lugar, pasó un metrobús y pudieron salir de la zona, aunque al alejarse como medio nos percatamos que más personas salían, por lo que podrían ser presas de delincuentes fácilmente.

Contenido Premium: 0