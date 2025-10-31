Expresa condolencias por muerte de dos niñas de la comarca

Durante su conferencia de ayer, el presidente José Raúl Mulino lamentó la muerte de las dos niñas que intentaban cruzar un río para ir a la escuela Cascabel en la comarca Ngäbe Buglé.

“Quisiera iniciar dando mis condolencias a los familiares de las víctimas. Ninguna medida puede compensar esta irreparable pérdida”, dijo Mulino.

Además, reconoció que, aunque su gobierno ha construido 20 puentes tipo zarzos en si primer año de gestión, persiste un “déficit histórico” en materia de infraestructura vial y de acceso seguro a comunidades rurales.

“Fueron necesarios, pero no suficientes. Tenemos un déficit histórico y vamos a cubrirlo poco a poco, como corresponde”, añadió.

En tanto, anunció la puesta en marcha de un plan nacional para la construcción de más de 100 nuevos puentes en todo el país, con el propósito de garantizar el acceso seguro a escuelas, centros de salud y lugares de trabajo.

Mulino detalló que el Ministerio de Educación (Meduca) ya cuenta con un levantamiento de los puntos donde estudiantes deben cruzar para asistir a clases.